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Araçta baygınlık geçiren genci temizlik işçisi fark etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuduğu lüks cipte havasız kalarak boğulmak üzere olan bir kişi, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, şehir dışından lüks ciple Elbistan’a gelen 3 arkadaştan 2’si bir otele yerleşti. 23 yaşındaki E.S. ise araçta uyudu. Sabah saatlerinde uyanan E.S., araçtan çıkmak istese de anahtarı olmadığı için kapı ve camları bir türlü açamadı. Arkadaşlarına telefonla ulaşmaya çalışan E.S.’nin bu çabası da sonuçsuz kaldı.
 
Sıcağın da etkisiyle araçta nefes almakta zorlanan E.S.’yi, bir temizlik işçisi fark etti. Aracın yanına gelen temizlik işçisinin haber vermesiyle otel çalışanları ve vatandaşlar da gelerek bayılmak üzere olan vatandaşa yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, havasızlıktan bitkin düşen şahsın nefes alması için cipin camını taşla kırma çabası da sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, aracın camını çekiçle kırdı. Bir sağlık personeli, kırılan camdan içeri girerek E.S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Serum takılan talihsiz genç, araçtaki ilk müdahalenin ardından kırılan camdan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.
 
Ambulansa alınan E.S., tedavisinin yapılacağı Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. E.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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