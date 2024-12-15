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Arafta Sorular! Bilal Erdoğan, Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

15 Aralık 2024 Pazar 23:19 - Güncelleme:
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İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Araftayız. Bir kere bu saatte ayakta olup, iki saat program yapıp yapmama meselesi bile arafta olmak için yeterli. Ama insan olmamızın doğası itibarıyla da araftayız.

Necmeddin Bilal Erdoğan, "Son dönemde çekilen tarih dizileri bizlere ecdadımızı doğru tanıtıyor. Geçmişini bilen bir millet olmanın avantajlarını bizlere kazandırıyor" dedi.

"ÖYLE KOLAY BİR UĞRAŞ DEĞİL"

Bir çalışmanın, bir işin hele hele iyi bir işin topluma mal olması, çok insan tarafından bilinmesi, fark edilmesi hiç öyle kolay bir uğraş değil. Çok kötü bir şey olduğu zaman çok insanlar biliyor. İletişimciler bile bunu tespit etmiş iyi haberlerle kötü haberlerin yayılma hızı arasında 6 yedi katlık bir fark var.

GENÇLERE KÜLTÜR TAVSİYESİ

Kültür konusunun hassasiyetine değinen Erdoğan, "İnşallah yeni nesiller bizim kültürümüzün ne kadar yüksek ve derin bir kültür olduğunun farkına varır" sözlerini söyledi.

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