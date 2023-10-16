Arafta Sorular'a konuk olan AK Partili Sırakaya: Avrupa Birliği'nin tutumu sorgulanmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"BATI'NIN, FİLİSTİN'LE İLGİLİ BİR ŞEY OLDUĞU ZAMAN YASAKLAMASI SORGULANMALI"



AK Partili Zafer Sırakaya, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza atıfta bulunacağım. Amerika Dışişleri Bakanı İsrail'e yapmış olduğu ziyarette 'Bugün burada bir Yahudi ya da Musevi perspektifinden olaylara bakıyorum.' dediğinde her şeyden önce insan perspektifinden bakılması gerektiğini ifade ettik. Almanya'da Filistin lehine gösteri yapmak yasaklandı. Ama İsrail lehine gösteri yapmak serbest. Geçmiş dönemlerde Batı'da İsrail'in yapmış olduğu saldırılarla ilgili gösteriler söz konusuydu. Fikir özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne Avrupa Birliği'nin temel değerleri olarak yaklaşan Batı'nın, Filistin'le ilgili bir şey olduğu zaman yasaklaması sorgulanmalı. Düşünce tarzının bastırıldığ bir ortamın demokratik olduğu kanısında değilim. Bundan hızlı bir şekilde sıyrılması gereken bir Batı var. İsrail'in yapmış olduğu yanlışları eleştirebilmeliyiz.' dedi.