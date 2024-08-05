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  • Aralarında CHP'li Cemil Tugay ve Tunç Soyer de var... İzmir'deki elektrik faciası için harekete geçtiler
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Aralarında CHP'li Cemil Tugay ve Tunç Soyer de var... İzmir'deki elektrik faciası için harekete geçtiler

İzmir'de yaşanan ve iki kişinin ölümüne neden olan elektrik faciasına ilişikin aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Aralarında CHP'li Cemil Tugay ve Tunç Soyer de var... İzmir'deki elektrik faciası için harekete geçtiler
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İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraftakiler: (Soldan sağa) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ile yeni başkanı Cemil Tugay

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere, sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini hatırlattı.

Fotoğraftaki: Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek

Olayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bu sorumluluklarının ve kusurlarının olduğunu savunan Sarıçiçek, olayda kusur ve ihmaller olduğu gerekçesiyle savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz'in ölümünde ihmali ve kusuru bulunan tüm suçluların olası kastla adam öldürme suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

- OLAY VE SORUŞTURMA

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, itiraz üzerine 1 kişi tahliye edilmişti.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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