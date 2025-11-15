Aralarında çok sayıda çocuk var: İzmir'de 30'u aşkın düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi de kara üzerinde tespit edilen 2'si çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.