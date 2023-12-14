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  • Aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı
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Aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı
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MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Koca hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçundan, diğer tutuklu şahıslar K.Ç. ve Ş.Y.Ş. hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede diğer şahıs O.E.C hakkında ise, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme" suçlarından cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayrıca şüpheliler hakkında 6222 sayılı kanun 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.

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