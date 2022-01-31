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Aralarında husumet bulunan kişi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü kurtarılamadı

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, minibüs ve çevresinde çalışma yaptı.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:47
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Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63), Adatepe Mahallesi 63 Sokak'ta aracının içinde aralarında husumet bulunan A.Ş. tarafından bıçaklandı.

Şüpheli A.Ş. olay yerinden kaçtı, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Elibol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, minibüs ve çevresinde çalışma yaptı.

Elibol'un cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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