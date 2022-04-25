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Aralarında husumet bulunan komşusunu öldürüp, evini yaktı

Diyarbakır'da Fuat Akgök (37), aynı mahallede oturduğu ve husumetli olduğu komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Akgök'ün yakınları, kaçan şüphelinin evini taşlayarak ateşe verirken, hastanede de gerginlik yaşanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

DHA25 Nisan 2022 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat Akgök, husumetli olduğu komşusuyla sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden ismi öğrenilemeyen şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak Akgök'e 3 el ateş etti.

Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli de kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akgök, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları da şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastanede de gerginlik yaşanması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Fuat Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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