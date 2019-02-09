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Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Trabzon merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Trabzon, İstanbul, Ankara, Hatay, Giresun, Şırnak, Balıkesir, Erzurum, Osmaniye, Kütahya, Samsun, Tekirdağ ve Elazığ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüt içinde ankesörlü telefonlarla 'ardışık arama' yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen aralarında teğmen, astsubay, uzman çavuş rütbelerinde muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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