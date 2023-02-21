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Arama kurtarma ekibi liderinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Takdirle karşıladım

İtalyan haber ajansı AGI, 'asrın felaketi'de yapılan çalışmalara hakkında bir haber yayınladı. Söz konusu haberde, İtalyan kurtarma ve sivil savunma ekibi lideri D'Angelo, “1999'da İstanbul depremi sonrasında Türkiye'ye gelmiştim. Bu depremle kıyaslandığında küçük çaplı bir olaydı. Türk hükûmetinin, bu sefer son derece önemli bir role sahip olan Türk Sivil Savunma Teşkilatının organizasyonunda kaydettiği devasa gelişmeleri takdirle karşıladım.” açıklamasında bulundu.

21 Şubat 2023 Salı 20:37 - Güncelleme:
Arama kurtarma ekibi liderinden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Takdirle karşıladım
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İtalyan özel haber ajansı Agenzia Giornalistica Italiana, Kahramanmaraş depremi hakkında Giuseppe Di Donna imzasıyla bir haber yayımladı. Haberde Kahramanmaraş depreminde ve 17 Ağustos depreminde yer alan İtalyan kurtarma ve sivil savunma ekibi liderinin sözlerine yer verildi. İtalyan kurtarma ve sivil savunma ekibi lideri D'Angelo, "1999'da, İstanbul depremi (17 bin ölü) sonrasında Türkiye'ye gelmiştim, bu depremle kıyaslandığında küçük çaplı bir olaydı. Türk hükûmetinin, bu sefer son derece önemli bir role sahip olan Türk Sivil Savunma Teşkilatının organizasyonunda kaydettiği devasa gelişmeleri takdirle karşıladım." açıklamasında bulundu.

İtalyan özel haber ajansı, Sivil Savunma Acil Durumlar Ofisi Başkanı Luigi D'Angelo ile görüştü. D'Angelo, "Dehşet verici bir olay ve bu olay karşısında derhâl harekete geçtik. Depremden sadece altı saat sonra gerçekleştirdiğimiz bir değerlendirme safhasının ardından, sarsıntı üzerinden 24 saat geçmeden saha üzerinde operatif halde olan itfaiyecilerin de içinde yer aldığı bir arama ve kurtarma ekibinin müdahalesi oldu." diyerek yapılan hızlı müdahaleye dikkat çekti.

AGI'ye bunları söyleyen Luigi D'Angelo daha sonra gözlerinin önüne çıkan tablo üzerinde durdu. D'Angelo, "Bir topyekün yıkım olmuştu ve çok geniş çaplı bir alanı etkilemişti. 1999'da, İstanbul depremi (17 bin ölü) sonrasında Türkiye'ye gelmiştim, bu depremle kıyaslandığında küçük çaplı bir olaydı. Türk hükûmetinin, bu sefer son derece önemli bir role sahip olan Türk Sivil Savunma Teşkilatının organizasyonunda kaydettiği devasa gelişmeleri takdirle karşıladım. Lojistiği garanti etti ve uluslararası arama ve yardım ekiplerini koordine etti. 1999'da olmayan bir hemen cevap verebilme kabiliyeti sergilediler." D'Angelo ayrıca arama ve kurtarma safhası sona erdikten sonra şimdi yıkılan yapılara alternatif yapılar oluşturulması gerektiğini sözlerine ilave etti.

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