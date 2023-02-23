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Arama kurtarma köpeği ''Proteo''nun adı Samsun'da yaşatılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içinde yavru köpekler ve yasaklı ırklar için oluşturduğu yeni yaşam alanına, Meksika arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun ismini verdi.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 13:44 - Güncelleme:
Arama kurtarma köpeği ''Proteo''nun adı Samsun'da yaşatılacak
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpekler, hassas burunlarıyla tespit ettikleri hayatların enkazdan çıkarılmasını sağladı.

Adıyaman'a gelen, üç kişinin enkazdan kurtarılmasına yardımcı olan Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo, çalışmalar sırasında rahatsızlanarak öldü.

Adıyaman'da defnedilen ve deprem bölgesinde görev alan arama kurtarma köpeklerinin sembolü haline gelen Proteo'nun adı, Büyükşehir Belediyesinin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içinde yavru köpekler ve yasaklı ırklar için oluşturduğu yeni yaşam alanına verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, birbirinden bağımsız 88 bölümden oluşan yeni ünitede can dostlarının iklimin olumsuzluklarından etkilenmemeleri için tüm şartların hazırlandığını söyledi.

Son yıllarda yasaklı ırklar ile ilgili çıkan kanunlar çerçevesinde kayıt altına alınmayan hayvanları bakım merkezinde misafir ettiklerini belirten Tulumen, şunları kaydetti:

"Artık bu dostlarımız bundan sonra hayatlarını bizimle geçirecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak onlar için yeni konforlu bir yaşam alanı oluşturduk. İnşaat çalışmaları bitti. Hizmete açmayı planladığımız yeni yaşam alanına ülkemizdeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan Meksika ekibinin hastalanarak vefat eden köpeği Proteo'nun adını verdik."

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