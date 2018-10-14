Arama-kurtarma'larda gönüllü görüntü desteği sağlayacaklar

Proje kapsamında hazırlanan sisteme girip kayıt yaptıran drone pilotları, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerine gönüllü drone desteği sağlamayı hedefliyor.

Hobi ve ticari amaçlı kullanılan dronelar birçok farklı amaca hizmet ediyor. Nitekim Türkiye'deki kayıtlı drone ve drone ehliyeti alanların sayısındaki artış dronelara olan ilginin arttığını gösteriyor. Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor.

Gelecekte hayatımızda daha fazla yer alması ön görülen dronelar fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra artık askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda da faaliyet veriyor.

Droneların özellikle son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin ve arama-kurtarma ekiplerinin de adeta vazgeçilemez birer yardımcısı olmuş durumda. Bu anlamda sosyal medyada bir araya gelen bine yakın drone pilotu hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine destek olabilecek bir çalışma başlattı. Projenin kurucularından üniversite öğrencisi Furkan Eryılmaz yaptıkları bu çalışmayı DHA'ya anlattı.

DRONE'LARA KARŞI ÖNYARGIYI KIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Türkiye'de drone kullanımının gittikçe yaygınlaştığını fakat drone'lara karşı bir önyargı olduğunu belirteren Eryılmaz, "Çünkü haberlerde sürekli teröristlerin kullandıkları droneları ya da ceza haberlerini izledikleri için. Biz de sosyal medyada drone kullanıcıları olarak toplandık ve 'bunun için ne yapabiliriz?' dedik. Hem kolluk kuvvetlerimize hem de arama kurtarma ekiplerimize yardımcı ve destek olabilecek bir çalışma yapmaya karar verdik. Ayrıca bu çalışmayla birlikte toplumdaki bu önyargıyı kaldırmak istedik" şeklinde açıklamada bulundu.

LİSTE 81 İLE GÖNDERİLECEK

Drone kullanıcıları olarak sosyal medyada 20-25 bin kadar kişi olduklarını ifade eden Eryılmaz, "Biz şahsi olarak kolluk kuvvetlerimize 'size destek olmak istiyoruz, ihtiyacınız olduğu anda bize ulaşabilirsiniz' diyerek dilekçelerimizi veriyoruz. Fakat bunu toplu olarak yaparsak daha faydalı olabileceğini düşündük. Bu anlamda başlattığımız projeye yaklaşık bin kişi kadar bir katılım oldu. Drone kullanıcıları oluşturduğumuz haberhavada.com adresine girip iletişim bilgilerini kaydediyorlar ve bu da bizim sistemimize düşüyor. Proje bitiminde oluşacak bu listeyi 81 il ve ilçelerdeki kolluk kuvvetlerine dağıtmayı amaçladık. Ayrıca sadece kolluk kuvvetlerine değil arama-kurtarma ve ilk yardım ekiplerine de bu listeyi dağıtmayı hedefledik" dedi.

"İHTİYAÇ HALİNDE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Kolluk kuvvetlerinde insansız hava araçlarının zaten var olduğunu ancak bazı zamanlarda cihaz ve pilot yetersizliklerinin olabileceğini kaydeden Eryılmaz, "Bizim amacımız bu zamanlarda kolluk kuvvetlerimize destek olmak. Zaten onların böyle bir gücü var. Ama yetersiz kalındığı zamanlarda onlara tüm gücümüz ve ekipmanımızla destek vermek istedik" diye konuştu.

"PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

"Yavaş yavaş emniyet müdürlerimizi ve komutanlarımızı gezerek, böyle bir listenin olduğunu söyleyip, onları bilgilendiriyoruz" diyen Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Şuan bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda proje amacına ulaşınca bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Örneğin bütün drone kullanıcılarını bir araya toplayıp, kolluk kuvvetlerine destek verebileceğimiz bir mobil uygulama tarzında düşüncelerimiz de var. Tabi öncelikle bu projeyi bitirmeye bakıyoruz. Proje bitiminden sonra hepsini gerçekleştirmek istiyoruz.