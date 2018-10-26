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Hakkında yakalama kararı olan 87 şüpheli Uşak’ta yakaladı

Uşak polisi Ekim ayı içerisinde farklı zamanlarda yaptığı çalışmalarda hakkında aranma ve yakalama kararı olan 87 şüpheliyi yakaladı.

  • İHA
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  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube görevlileri aranan şahısların yakalanması amacıyla 4- 24 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 87 şahıs yakalayarak adli mercilere sevk etti. Yakalanan şüphelilerden 14’ü çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.
 

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