İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasını önlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan uygulamaya, 67 bin 848 personel ve 210 dedektör köpeği katıldı.

Uygulama, ilkokul, ortaokul ve lise önleri ile çevrelerindeki elektronik oyun salonları, internet kafe, umuma açık yerler, terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, kahvehane, metruk bina, park ve bahçe, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydan, alışveriş merkezleri, fuar ve kutlama alanları, kamu binalarının çevreleri ile buralara açılan yollar, gar, otogar, iskele/liman, havaalanı giriş ve güzergahları, eğlence mekanları ve metruk binalardan oluşan 16 bin 566 noktada gerçekleştirildi. Ayrıca okul servis araçları da denetlendi.

Yapılan denetimlerde, 565 bin 662 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Sorgulama sonucu, 3'ü adam öldürme, 8'i yağma, 20'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, ikisi çocuğun cinsel istismarı, ikisi FETÖ/PDY'ye üyelikten olmak üzere aranan bin 263 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda, 17'si çocuk 65 kayıp kişi de bulundu.

Ekiplerce, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 839 kişiye adli-idari işlem yapılırken 152 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada, 39 bin 729'u okul servis aracı 160 bin 190 araç da kontrol edildi. Kontroller sonucu, 3 bin 463'ü okul servis aracı olmak üzere 18 bin 319 araca işlem yapıldı, arandığı tespit edilen 5 araç otoparka çekildi. 428'i okul servis aracı toplam bin 302 araç trafikten men edildi.

Ekiplerce denetlenen 29 bin 915 umuma açık iş yerinden 303'üne işlem yapıldı, 7'si kapatıldı.

Yapılan aramalarda, 22 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 259 adet mermi, 6 kesici/delici alet, iki gram kokain, 3 kilo 897 gram esrar, 11 gram eroin, 3 kilo 911 gram bonzai, 34 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy, 2 bin 147 paket kaçak sigara ve 24 litre kaçak içki ele geçirildi.