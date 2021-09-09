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Güncel

Aranan FETÖ firarisi 4 kişi yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 20:08 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:08
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, U.N, R.E, M.A.K. ve O.Ç. saklandıkları ikametlerinde gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinden U.N, güvenlik güçlerinin baskın yapma ihtimaline karşı evinde önceden hazırladığı gizli bölmede polisin dikkati sayesinde bulundu.

İkametlerde yapılan aramada, 2 silah, 17 cep telefonu, sahte kimlik kartları, çok sayıda flash bellek, sim kart, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve halen örgüt adına faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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