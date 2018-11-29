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Aranan FETÖ firarisi kuru yük gemisinde yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, kuru yük gemisinde gözaltına alındı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Güllük Limanı'nda açıkta bekleyen "Karsoy" isimli kuru yük gemisinde, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğinin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yakalama kararı çıkardığı H.K'nin saklandığını belirledi.

Güllük Limanı'nda bekleyen sahil güvenlik ekipleriyle gemiye düzenlenen operasyonda H.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderilecek.

Öte yandan, geminin Fransa'ya gideceği öğrenildi.

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