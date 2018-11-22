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Aranan FETÖ şüphelisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Isparta’da yol kontrolü yapan jandarma, bir otobüste İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şahsı yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların ve araçların yakalanması için yapılan yol kontrol çalışması kapsamında, Isparta-Afyonkarahisar karayolunda bir otobüs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, A.E. isimli şahsın İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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