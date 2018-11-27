Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aranan şüpheli ateş açtı: 2 asker yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında arama kararı bulunan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. 2 uzman çavuş yaralanırken, vurulan Özer ise yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer, vurularak öldü.
 
Yaralı askerler Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi getirildi. Askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı.
 
Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA