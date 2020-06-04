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Aranan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, Çanakkale'de gözaltına alındı.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 18:16
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen örgütün sözde "demokratik toplum kongresi delegesi" C.T, Çanakkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 25 zanlı tutuklanmış, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 kişi ise adreslerinde bulunamamıştı. Adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine ise 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.

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