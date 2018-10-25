Suudi savcıdan Kaşıkçı açıklaması: Cinayet önceden planlandı
Suudi Arabistan Başsavcılığı, 'Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor' açıklaması yaptı. Açıklamada şüphehelilerin sorgusunun devam ettiği vurgulandı.
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