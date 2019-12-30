İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9506
  • EURO
    6,6677
  • ALTIN
    289.255
  • BIST100
    114754
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arap Birliği Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor
Güncel

Arap Birliği Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yarın daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma kararı aldı.

AA30.12.2019  21:51 - Güncelleme: 30.12.2019  21:51
Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Arap Birliğinin toplantı kararı, Mısır'ın talebinin ardından gerçekleşti.


Haberde, toplantının oturum başkanlığını Irak temsilcisinin yapacağı ve Libya'daki son durumun görüşüleceği belirtildi.


Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre, Kahire yönetimi "Libya’daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı, ortak bir tutum belirlemek amacıyla" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırmıştı.


Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.