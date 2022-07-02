Arap Birliği toplantısının gündemi ''gıda güvenliği'' oldu

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, her ay farklı ülkede düzenlenen istişare toplantısı kapsamında Lübnan'da bir araya geldi.

Toplantıdan sonra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ebu Gayt, istişare toplantılarında herhangi bir sonuç veya kararın alınmadığını belirterek, toplantıda bölgenin maruz kaldığı bazı esas sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Ukrayna ve Rusya krizi nedeniyle dünya gündemine gelen "gıda güvenliği" hususunun toplantıda öncelikli olarak ele alındığını aktaran Ebu Gayt, Somali'nin kuraklık nedeniyle kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Ebu Gayt, yağışların olmaması nedeniyle meydana gelen kuraklığın Somali'yi korkunç bir kıtlığa doğru sürüklediği uyarısında bulunarak, milyonlarca Somalilinin risk altında olduğunu, kabilelilerin ekmek bulmak için istenmeyen yöntemlere başvurabileceğini, bu durumun yaşanması halinde Kızıldeniz, Afrika Boynuzu ve tüm Doğu Afrika'yı istikrarsızlaştırabileceğine dikkati çekti.

Suriye'deki Esed rejiminin yeniden Arap Birliğine dahil edilmesi meselesine de değinen Ebu Gayt, konunun görüşüldüğünü ancak herhangi bir karar alınmadığını dile getirdi.

- SURİYELİ MÜLTECİLERİN SINIRA YERLEŞTİRİLMESİ MESELESİ

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de Arap Birliği İstişare Toplantısı'nın, Lübnan'ın halihazırdaki durumunu yerinde anlatmaya vesile oluğunu belirtti.

Gazetecilerin "Lübnan'da ikamet eden 1 milyon 500 bin Suriyeli mültecinin zorla Lübnan-Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgeye yerleştirilecekleri" yönündeki iddiaları sorduğu Buhabib, "Bu yönde herhangi bir öneri söz konusu değil. Böyle bir öneriyi de kabul etmeyeceğiz. Sınırlarımız üzerinde kamplar inşa etmek istemiyoruz." dedi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun destek vermemesi halinde Suriyeli mültecilerin yasal yollardan ülkeden çıkarılması için adım atacaklarını söylemişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.