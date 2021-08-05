Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan bomba yüklü bir İHA imha edildi

AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 07:05 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 07:06

Koalisyon güçlerinden yapılan ve Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderildiği belirtildi.



Söz konusu İHA'nın Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, koalisyon güçlerinin sivillerin hedef alındığı tüm saldırıları püskürttüğü kaydedildi.

Açıklamada, İHA'yı kimin gönderdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.