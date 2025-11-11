Arap STK temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi: Gazze için ''birlik vurgusu''

TDV'nin, İsrail'in şiddetli saldırılarıyla soykırım yaparak insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'ndeki krize dikkati çekmek ve bölgeye insani yardımların etkili şekilde ulaşması için çözüm yolları üretmek amacıyla İstanbul'da düzenlediği "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi"ne 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

Gazze'ye Yardım İçin Uluslararası Halk Komitesi Başkanı Dr. İssam Yusuf, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün biz buradayız ama kalplerimiz Gazze'de. Gazze sadece haritada bir şehirden ibaret değil, kararlılığın, azmin ve ölüm karşısında hayatın iradesi haline dönüşmüştür." dedi.

"Bugün Gazze yıkılmış bir şehir değil bir canlı tanıktır." diyen Yusuf, Gazze'de silah sesleri sussa da ihtiyaç sahiplerinin, çocukların seslerinin susmadığını, enkaz altında kalan şehitlerin olduğunu söyledi.

Yusuf, zirvenin önemine dikkati çekerek "Gazze'ye yardım etmek ve yeniden inşa süreciyle insani felakete ulaşan bu durumu düzeltmek için uluslararası vicdan adına sesleniyoruz." diye konuştu.

Gazze'ye yardımların ulaştırılmasının önemine vurgu yapan Yusuf, İsrail'in Gazze'de hayati öneme sahip birçok yardım kaleminin bölgeye girişini engellediğini aktardı.

Yusuf, zirvenin katılımcılar arasında koordinasyonun sağlanması için bir fırsat olduğunu belirtti.



Zirve kapsamında Gazze'de ilk 6 ayda neler yapılabileceğini ele alacaklarını söyleyen Yusuf, şunları kaydetti:



"Kardeşlerimize yardım elimizi uzatmamız lazım. Herkes kendi yöntemini üstlenecek, Ürdün, Mısır, Türkiye ve diğer ülkeler burada desteklerini sunacak. Bu çalışmalarla Gazze'deki kardeşlerimize kış konusunda destek sağlayacağız."

Zirve fırsatı için Türkiye'ye teşekkür eden Yusuf, Gazze'nin ve Filistin'in tamamı özgürlüğüne kavuşana kadar çalışmanın önemine dikkati çekti.

- FİLİSTİNLİLERİN HAYAT ŞARTLARI BİZİMKİ GİBİ OLMALI

El Hayr Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İmam Kasım Raşid Ahmed, Gazzeliler için çalışmanın önemini vurguladı.



Ahmed, "Gazze'deki kardeşlerimiz kalbimizden, aklımızdan ve ruhumuzdan bizim bir parçamızdır. Onların çektiği sıkıntıları düzeltmemiz, bizimle aynı düzeyde yaşam şartlarına onları kavuşturmamız gerekiyor. Yalnızca 7 Ekim öncesi değil 1967 öncesine, Kudüs'ün tamamen özgür olduğu dönemler geri gelene kadar çalışmamız lazım." dedi.

İnsanlık mücadelesi vereceklerini belirten Ahmed, küçük anlaşmazlıkların büyük davaların önüne geçmemesi gerektiğine ve birlik olmanın önemine dikkati çekti.

- "GAZZE'DE 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ YIPRANMIŞ ÇADIRLARDA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR"

Filistin yerel STK'ları temsilen video mesaj ile zirvenin açılışında konuşan Emced eş-Şeva da İsrail'in Gazze'de Filistinli genç-yaşlı, halkın tüm kesimine 2 yıl boyunca soykırım yaptığını söyledi.

Şeva, İsrail'in 2 yılda 20 binden fazla çocuğu öldürdüğünü hatırlatarak hayatta kalan yaralı çocuklardan uzuvlarını kaybeden ve psikolojik travmalardan muzdarip olanlara vurgu yaptı.

Kış mevsiminin geldiğini hatırlatan Şiva, şunları dile getirdi:



"Gazze'de 1 milyon 200 bin kişi şu anda çürümüş yırtılmış yıpranmış çadırlarda, kelimelere sığmayan zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.



Hasta ve yaralılar, yaşlılar, özel ihtiyaç sahipleri her şeyini kaybetti. Gazze'de yıkıntının içinde yaşamak zorunda kalan bu kişilere yardım ulaştırılması gerekiyor."

Gazze'de İsrail'in su ve kanalizasyon, altyapı hizmetlerini yerle bir ettiğini söyleyen Şiva, İsrail'in Gazze'deki hedefinin krizi derinleştirmek ve daha da uzatmak olduğunu kaydetti.



İsrail'in Gazze'de bıraktığı enkazın da Filistinlilerin hayatını olumsuz etkilediğine vurgu yapan Şeva şunları söyledi:

"Bugün bu Gazze'nin kalbinden konuşuyorum, kararlılık gösteren, suskun ve tüm taraflardan saldırılan şehir Gazze'den. Enkaz altında binlerce şehidin cenazesi duruyor. İşgalci İsrail enkaz kaldırmak için gerekli ekipmanların girişine izin vermiyor.



İlaç ve tıbbi malzemelerin girişini engelliyor, ihtiyacın yüzde 10'u bile ulaştırılamadı. Çadırların girişine bile izin vermiyorlar, 300 bin çadıra ihtiyaç var. 1,5 milyon kişi evini kaybetti, acil yardım konusunda işgalci İsrail bu hakkı bile bize çok görüyor ve bizi bu haktan mahrum ediyor."

Şeva, Gazze'de eğitimin durduğunu ve bunun için çalışılması gerektiğini ifade ederek zirve kapsamında Gazze'ye ve Filistin halkına yardım yapılması çağrısında bulundu.

ABD merkezli Sınır Tanımayan Alimler Kuruluşu Temsilcisi Ceyab Süleyman ise Gazze'nin şu ana kadar insanlık onuru adına hala dimdik ayakta ve direnişine devam ettiğini vurguladı.

Süleyman, zirvenin yalnızca dayanışmanın örneği olmadığını aynı zamanda sağlık, eğitim, altyapı ve yeniden onurlu yaşam oluşturma planının pratiğe dönüşmesi olduğunu kaydetti.

- "BİZİM ARTIK KONUŞMALARIMIZI EYLEME ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR"

Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, "İnsanlık ve kardeşlik için burada toplanıyoruz. Bizim artık konuşmalarımızı eyleme çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle Türkiye devleti, hükümeti, halkı, kuruluş ve kurumlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

"Türk halkı Gazze'de ilk günden itibaren desteklerini esirgemedi." diyen Şibli, desteklerin Gazze halkını kararlılığa teşvik ettiğini, bu nedenle daha fazla destek için çalışılması gerektiğini ve Gazze'nin böylece ayakta kalacağını aktardı.

Şibli, "Dünyanın en derin kriziyle karşı karşıya kalan yerin adı Gazze'dir. Dünya tarihinde öyle bir yıkım ve trajedi yaşanmamıştır." ifadesini kullandı.

Gazze'de gıda, su, sağlık gibi ihtiyaçlara dikkati çeken Şibli, "Okullar uzun süre kapalı kaldı. Çocuklar eğitim almak istiyorlar, buna ihtiyaçları var, bu konuda kararlılar da. Ancak okulların yokluğu onları çaresiz bıraktı. Birçok kurum çalışamaz hale geldi." diye konuştu.

Şibli, kış ayının getirdiği zorluklara karşı hazırlık yapma, ilaç ve tıbbi yardım ulaştırma ve İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış savaş mühimmatlarının etkisiz hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan da Türkiye'ye Gazze'deki Filistinlilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Deryan, Türkiye'nin Gazze'deki ablukayı kırmak için çaba gösterdiğine dikkati çekerek, Lübnan'da Filistinliler için yaptıkları yardım çalışmalarını anlattı.