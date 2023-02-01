İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8066
  • EURO
    20,6795
  • ALTIN
    1181.2
  • BIST100
    4713.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Araştırma görevlilerinin kadroya alınmasında yeni gelişme
Güncel

Araştırma görevlilerinin kadroya alınmasında yeni gelişme

50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklifin birinci maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Araştırma görevlilerinin kadroya alınmasında yeni gelişme
ABONE OL

TBMM Genel Kurulunda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bu kapsamda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

  • tbmm
  • araştırma görevlileri
  • 50/d

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.