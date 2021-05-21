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Araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olan 42 yaşındaki Cüneyt Yılmaz evinde ölü bulundu.

DHA21 Mayıs 2021 Cuma 13:01 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:01
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Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz'a ulaşamayan yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girerken, Cüneyt Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Rahatsızlık geçirdiği değerlendirilen Cüneyt Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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