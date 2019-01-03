Araştırma görevlisini öldüren katil zanlısı tutuklandı
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
- AA
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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