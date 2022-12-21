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Arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı

Şanlıurfa'da, iki kardeş ve aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ethem Şeker (45) öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA21 Aralık 2022 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı
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Olay, sabah saatlerinde Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İlhan ve Fuat Şeker kardeşler arasında çıkan tartışma, çocuklarının da katılmasıyla büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulan Fuat, Ethem ve İlhan Şeker yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat ve Ethem Şeker, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ethem Şeker, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

İlhan Şeker ise hastaneye giderken Atatürk Bulvarı'nda kullandığı minibüsle bir araca çarptı. Kazanın ardından İlhan Şeker de sağlık ekiplerince tedavisi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ethem Şeker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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