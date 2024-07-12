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Arazi anlaşmazlığı ölüm getirdi! 17 yaşındaki genç babasını öldürdü

Malatya'da meydana gelen olayda arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle 17 yaşındaki bir genç babasını öldürdü.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığı ölüm getirdi! 17 yaşındaki genç babasını öldürdü
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay, 11.20 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı'yı (23) yaraladı. Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğkan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey Burak Avcı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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