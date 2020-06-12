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Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'ın Viranşehir ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA12 Haziran 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 14:47
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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sepetli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Mahmut Kurt, Kasım Sunkar, Mehmet Sunkar, Mustafa Sunkar, Halil Cansever ve Mehmet Cansever yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede önlem alan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

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