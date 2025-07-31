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Arazi anlaşmazlığında kan aktı! 2 ölü 4 yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! 2 ölü 4 yaralı
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Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan da Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuri K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Zeynel K. da kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nuri K. ile Zeynel K'nin cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

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