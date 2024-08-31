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Arazi anlaşmazlığında kan aktı: İki yeğenini av tüfeğiyle öldürdü

Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada amca 2 yeğenini av tüfeği ile öldürdü.

IHA31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığında kan aktı: İki yeğenini av tüfeğiyle öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Ketenci Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda, Amca H.B. (70) ile yeğenleri E.B (43) ile E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

İKİ YEĞENİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın ardından yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu. Köye dönen yeğenler ile amca arasında tartışma devam edince amca av tüfeği ile iki yeğenini vurarak kaçtı.

DERE YATAĞINDA YAKALANDI

İki yeğen hayatını kaybederken, kaçan amca bugün Jandarma ekiplerince Parmaksız Mahallesi dere yatağından yakalandı.

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