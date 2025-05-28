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Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da yaşanan arazi anlaşmazlığında kan aktı. Birecik ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan silahlı kavga 2 kişinin ölümü, 5 kişinin ise yaralanması ile sonuçlandı.

IHA28 Mayıs 2025 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Edinilen bilgiye göre olay, Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndüğü öğrenilen Mehmet Bulut (24) ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

Hastane ve mahallede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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