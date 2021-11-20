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  • 'Arazi' kavgasında baba-oğlu öldürdü, ''korkutmak istedim'' dedi!
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'Arazi' kavgasında baba-oğlu öldürdü, ''korkutmak istedim'' dedi!

Samsun'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada komşusu İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin'i (34) tabancayla vurarak öldüren Yunus Aslan'ın (51), ifadesinde, kendisine baltayla saldırıldığını, amacının korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 12:59 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:59
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Olay, 17 Kasım'da Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yunus Aslan ile komşusu İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Yunus Aslan, belinden çıkardığı tabancayla İsmail ve Mahir Keskin'e ateş etti. Vücutlarına mermi isabet eden baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Aslan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mahir Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Keskin de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlu, ilçedeki mezarlıkta toprağa verildi.

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Olaydan sonra kaçan Yunus Aslan, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aslan, ifadesi sonrası güvenlik önlemleri altında, çelik yelekli olarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Baba ve oğlunu öldüren Yunus Aslan'ın, ifadesinde, "Şahıslar yeri almadan önce kendilerine yeri almamalarını söylemiştim ancak onlar yeri aldıktan sonra aramızda bir husumet başladı. O gün de orada çalıştıklarını görünce yanlarına gittim. İsmail Keskin bana balta ile saldırmaya kalkınca ben de belimden çıkardığım silahla korkutmak için ateş ettim. Kesinlikle öldürmek gibi bir niyetim yoktu, pişmanım" dediği öğrenildi.

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