Arazi kavgasında kan aktı: Eski muhtar kardeş katili oldu

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.A'nın Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde dün meydana gelen olayda eski muhtar C.A'nın evinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.



C.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan kardeşi O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeşi A.A. ayağından, oğlu E.A ise kalçasından yaralanmıştı.



Olayın ardından jandarma ekipleri C.A'yı gözaltına almıştı.

