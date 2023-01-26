Arazi toplulaştırma ve imar planı değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, mülkiyeti Hazine Maliyesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki bir taşınmaza ilişkin taşıt yolu kullanım kararı getirilmesine yönelik nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazların reddedilmesine karar verildi. Kararın gereğinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Manisa Gürdük Barajı ve Sulama İnşaatı Projesi kapsamındaki "Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu" işinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Gümüşhane ve Bayburt ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.