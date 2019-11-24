Arda gole sevinmedi!

ÖNCEKİ akşam oynanan Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında ilginç bir ayrıntı taraftarların gözünden kaçmadı. Cim-Bom’un eski futbolcusu Arda Turan’ın maç öncesi Fatih Terim’in elini öpmesinin yanı sıra gol sonrası tavrı da dikkat çekti. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf dün sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda beğeni de aldı. Yıldız futbolcu Başakşehir’in 1-0 öne geçtiği anlarda Turuncu-Lacivertli futbolcular hemen önünde sarmaş dolaş halde sevinirken, kale arkasında ısınma hareketlerine devam etti ve takım arkadaşlarının coşkusuna ortak olmadı.