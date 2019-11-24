Arda gole sevinmedi!
Başakşehirli oyuncu, Galatasaray maçında Gulbrandsen’in attığı gol sonrası arkadaşlarının sevincine ortak olmazken, kale arkasında ısınma hareketleri yapmaya devam etti.
- Star Spor
ÖNCEKİ akşam oynanan Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında ilginç bir ayrıntı taraftarların gözünden kaçmadı. Cim-Bom’un eski futbolcusu Arda Turan’ın maç öncesi Fatih Terim’in elini öpmesinin yanı sıra gol sonrası tavrı da dikkat çekti. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf dün sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda beğeni de aldı. Yıldız futbolcu Başakşehir’in 1-0 öne geçtiği anlarda Turuncu-Lacivertli futbolcular hemen önünde sarmaş dolaş halde sevinirken, kale arkasında ısınma hareketlerine devam etti ve takım arkadaşlarının coşkusuna ortak olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.