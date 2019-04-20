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Ardahan'da 65 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen operasyonlarda 65 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Ardahan'da düzenlenen operasyonlarda 65 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce başlattığı teknik takip sonucu Ardahan ve Çıldır ilçesinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Ardahan-Çıldır kara yolunda durdurulan bir midibüste 44 bin, Çıldır ilçe merkezinde depo olarak kullanılan bir binada ise 21 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulan olayla ilgili E.S, O.B. ve K.Y. gözaltına alındı.

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