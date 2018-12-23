Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini attıran yoğun sis ulaşımı aksattı

Kent merkezinde yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkisini attıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Soğuk hava yollarda buzlanmayı da beraberinde getirdi. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer yoğun sis dolayısıyla sürücülere uyarılarda bulundu.

Sis, özellikle Ardahan-Kars, Ardahan-Göle ile Ardahan-Artvin kara yollarının ilk kilometrelerinin yanı sıra Ardahan Çevre Yolu'nda etkisini attırdı.

Ardahan Çevre Yolu'nda aracıyla yoğun sise yakalanan Ardahan Valiliği Özel Kalem Müdürü Yunus Emre Coşkun, AA muhabirine, sisin kentte giriş noktalarında ulaşımı aksattığını söyledi.

Sürücülerin yoğun sisten dolayı trafik kurallarına uymalarını isteyen Coşkun, "Sis farları açık bir şekilde, hız sınırına uygun hareket etmelerini sürücülerimizden talep ediyoruz. Biz yola devam ederken biraz zorlandık. Ama yavaş ilerlediğimiz için sorun olmadı. Sürücüler de buna uyarsa sıkıntı olmaz." dedi.