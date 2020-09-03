Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 23:17 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 23:17

Ardahan merkeze bağlı Dağevi köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dağevi köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri de filiasyon çalışması başlattı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentte vaka sayılarının artmaması amacıyla yarın kent merkezinde Kovid-19 denetimlerinin yapılacağı bildirildi.