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Güncel

Ardahan'da ekiplerin sıkı koronavirüs denetimleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimlerİ devam ediyor. Denetimlerde polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları anonslarla uyardı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 14:20 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:20
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Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve görevlilerle Kongre Caddesi ile Perşembe Pazarı bölgesindeki denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak aşının önemini anlattı. Vali Öner, vatandaşlardan aşıyı ihmal etmemelerini istedi.

Son günlerde kentte vaka sayılarında artış gözlendiğini ifade eden Öner, "Ardahan olarak artık normal hayata dönmek istiyoruz. Çocuklarımız okula gitsin istiyoruz. Bu da ancak herkesin üzerine düşeni yapmasıyla mümkün. Bu nedenle biz de denetim yapıyoruz. Aşı olalım, maskemizi takalım. Bizler sizlere güveniyoruz, hep birlikte bu salgından kurtulalım." diye konuştu.

Vali Öner, denetimde karşılaştığı gençleri aşı olmaları yönünde ikna ederek sağlık ekiplerine yönlendirdi.

Denetimlerde polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları anonslarla uyardı.

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