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Ardahan'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığına engel oldu

Ardahan'da jandarma ekipleri bir otomobilde 20 tarihi sikke ele geçirdi. Sikkelere el koyan ekipler, sürücü T.B. hakkında da 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan yasal işlem başlattı.

AA4 Ocak 2022 Salı 13:22 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 13:22
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Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte suç işlenmesini önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Ardahan-Kars kara yolundaki Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen 20 sikke bulundu.

Sikkelere el koyan ekipler, sürücü T.B. hakkında da "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlattı.

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