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Ardahan'da koronavirüs denetimleri yoğunlaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetimlere ağırlık verildi. Vaka sayılarının artmasıyla denetimlerin sıklaştırıldığı kentte polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları ekip araçlarından yapılan anonslarla uyardı.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:39
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İl Sağlık Müdürlüğü personelinin yanı sıra polis ve jandarma ekiplerince Kaptanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Ardahan Vali Yardımcısı Haluk Koç, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde kentte vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Koç, salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu belirterek vatandaşlardan aşı olmayı ihmal etmemelerini istedi.

Vaka sayılarının artmasıyla denetimlerin sıklaştırıldığı kentte polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları ekip araçlarından yapılan anonslarla uyardı.

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