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Ardahan'da koronavirüs karantinasında ki vatandaşları 'Mahalle Denetim Ekipleri' ziyaret etti

Ardahan'da yeni tip koronavürüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantinada tutulan vatandaşları, 'Mahalle Denetim Ekipleri' denetledi. Karantinada olanlar, pencere ve kapıya çıkarak denetim ekiplerine evlerinde olduklarını gösterdi.

AA18 Ağustos 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:44
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Valilik önünde toplanan 2 ekip, Karagöl ve Yeni mahallede evlerinde karantinada bulunması gereken vatandaşları ziyaret ederek, kurallara uyup uymadıklarını denetledi ve isteklerinin olup olmadığını sordu.

Karantinada olanlar, pencere ve kapıya çıkarak denetim ekiplerine evlerinde olduklarını gösterdi.

Ekipte görevli Yeni Mahalle Muhtarı Murat Atacan, AA muhabirine, denetimlerde vatandaşların karantina kurallarına uyduklarını gözlemlediklerini söyledi.

Bugün de belirlenen kişileri 6 kişilik ekiple bizzat evlerinde denetlediklerini ifade eden Atacan, şunları kaydetti:

"Benim mahallemde herkesin karantinaya uyduğunu gözlemledik. Sonuçta bu toplumsal bir mesele. Bu nedenle hepimizin ortak bir sorunu. Bu soruna ortak hareket ederek çözüm bulacağız. Eğer her vatandaş kurala uyarsa o zaman bu salgınla rahatlıkla baş edebiliriz."

Vatandaşa isteğinin olup olmadığını soran Atacan, kurallara uyanlara teşekkür etti.

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