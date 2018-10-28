Ardahan'da sahte içki ele geçirildi

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nce merdiven altı diye tabir edilen yerlerde içki imal edip satan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Son dönemde medyada sıkça rastlanan sahte içki vakalarına bir yenisi de Ardahan'da eklendi. Tüketildiği zaman halk sağlığına olumsuz etkileri olan sahte içkiler, polisin özverili çalışması sayesinde Ardahan merkezde bulunan merdiven altı müzikhollere dağıtımı yapılamadan yakalandı.

Emniyet birimlerinin Ardahan Merkez Kaptanpaşa Mahallesi Halitpaşa Sokakta bulunan metruk binada sahte içki imal edildiği ve İstanbul'dan getirilen sahte içkilerin saklandığı bilgisini alması üzerine, bahse konu metruk binaya Ardahan Kom Şube'ye ve Ardahan Asayiş Şubeye bağlı ekipler tarafından ortaklaşa baskın düzenlendi. Yapılan baskında polis ekipleri satışa hazır halde 382 şişe sahte içki ele geçirdi.

Yine aynı yerde yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 4 adet bidon içerisinde toplan 18 litre metil alkol, 2 adet huni, üretilen içkilere yasal süsü vermek için kullanılan 1550 adet TAPDK bandrolü ile 2 adet Sigsauer marka silah ve bu silahlara ait 21 adet fişek ele geçirildi. Bahse konu içkilerin sahibi ve sahte içki imalatçısı olan Azeri Uyruklu E.A. isimli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.