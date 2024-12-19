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Ardahan'da ulaşıma kar engeli! 136 köy yolu kapandı

Ardahan'da kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yolların açılması için çalışmaları devam ediyor.

IHA19 Aralık 2024 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Ardahan'da ulaşıma kar engeli! 136 köy yolu kapandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyarı yaptığı Ardahan'da kent merkeziyle 5 ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle, kent genelinde 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Vali Hayrettin Çiçek'in talimatıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, ekiplerin yolları açmak için yoğun mesai harcadığını belirtti. Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları 186'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler de kapalı olan 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkiinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2 bin 540 rakımlı Ilgar Dağı geçidini ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran kara yolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

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