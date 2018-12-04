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Ardahanlı öğrenciler Çin'de Türkiye için yarışacak

İstanbul'da Mayıs ayında yapılan robotik yarışması '2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere Çin'e gitti. 'Mavi Dünya' adını taşıyan ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekibin iki öğrencisi, Çin'de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

  • DHA
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Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) tarafından 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan  'Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları 'Robothan' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11), THY'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Kars'tan İstanbul'a gelerek, Atatürk Havalimanı'nda AREV yetkileri tarafından Çin'e uğurlandı.
 
İngilizce öğretmeni Ahmet Sait Aktan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Samet Arslan'ın eşliğinde, Çin'e hareket eden öğrenciler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada heyecanlı olduklarını ve en iyi dereceyi almak için yarışacaklarını söylediler. Çok zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Ayşenur Uslu, "Atölyemiz diğer şehirlerden geç sürede açıldı. Buna rağmen öğretmenlerimizin bize verdiği eğitimle çalıştık. İstanbul'daki yarışmada başarı elde ettik. Şimdi Çin'deki yarışmaya yoğunlaştık. Ülkemizi temsil edeceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz düşünüyoruz" diye konuştu. 

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