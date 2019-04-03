Ardan Zentürk: ABD'nin bu yaptığı kelimenin tam anlamıyla bir skandaldır

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkmasının ardından oyların yeniden sayılması için partiler harekete geçti.

AK Parti'ye ait oyların özellikle İstanbul'da başka partilere kaydırılması ise organize bir şebekenin olduğu şüphelerini gün yüzüne çıkarırken, CHP yapılan itirazlara karşı çıkarak oyların yeniden sayılmasını istemedi.

CHP'nin yanı sıra sandıklara tutanaklarına yapılan itirazdan ABD'de rahatsız oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino yaptığı açıklamada, "Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dâhil. Bu bağlamda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin skandal açıklaması hakkında konuşan Star Gazetesi yazarı Ardan Zentürk konuyla ilgili star.com.tr'den Ezgi Aşık'a yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın henüz kesinleşmemiş Türkiye Cumhuriyeti 31 Mart 2019 yerel seçimleri çerçevesinde yapmış olduğu açıklama kelimenin tam anlamıyla bir skandaldır. Skandalın ötesinde ABD emperyalizminin dünyayı nasıl kendisinin arka bahçesi olarak gördüğünün de önemli bir işarettir." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bu açıklamanın “Biz kimi istiyorsak onu oraya oturt” şeklinde yorumlanabileceğini belirten Ardan Zentürk, “Venezuela’ya yapılanların yarın bir gün Türkiye’ye de benzer işler yapacağının da önemli bir örneğidir. Çünkü Türkiye’de şu anda henüz seçim sonuçlarının resmi olmamış sonuçlarıyla ilgiliyiz. Bu arada itirazlar var. Yüksek Seçim Kurumu itirazların olmadığı yerlerde mazbataları veriyor. İtirazların olduğu yerlerde de insanlar genel anlamda vakur ve olgun bir şekilde hukukun tecelli etmesini bekliyorlar. Özellikle İstanbul’da çok şaibeli işler olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu şaibeler ortaya çıkmış. Yüksek Seçim Kurumu kendi kuralları çerçevesinde bu mevzuyu bir çözüme kavuşturmaya çalışırken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şu demek: ‘Sen şaibeleri bir kenara bırak, biz kimi istiyorsak onu oraya oturt.’ Türkiye Cumhuriyeti kadim bir devlet olarak böyle laflara asala geçit vermez.” şeklinde konuştu.

ABD’nin gücünü milletten alan liderleri sevmediğini söyleyen Zentürk, “Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama ABD’ye yeterli bir cevap mıdır? Evet. ABD’ye karşı demokrasimizi savunacağımız bir sürece giriyoruz. Çünkü ABD bize şunu gösterdi: Gücünü milletinden alan milli iradenin tam olarak yansıdığı meclisleri, başkanları, adı ne olursa olsun millete dayanan insanları sevmiyor. Onlar için demokrasi kavramı kendi sevdiği insanlar tarafından yönetilen rejim demek.” dedi.

ABD’nin Venezuela’da Maduro’yu destekleyen halkı ekonomik ambargolarla cezalandırdığına dikkat çeken Zentürk, “Emperyalist saldırıyla karşı karşıyayız.” diyerek sözlerini tamamladı.