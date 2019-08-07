29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4923
  • 6,1473
  • 262.254
  • 99512.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen eski teğmen ve astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz şüpheliler eski teğmen K.A. ve eski astsubay E.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
 
Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
 
''Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''
 
İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar K.A. ve E.Ö. ise suçlamaları kabul etmedi.
 
Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkemeden emsal karar: AVM'ler sorumlu

Mahkemeden emsal karar: AVM'ler sorumlu

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kayıp Melike'den acı haber!

Kayıp Melike'den acı haber!

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan müjdeyi verdi! Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan müjdeyi verdi! Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bekar evi satışa çıktı

Bekar evi satışa çıktı

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA