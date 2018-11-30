Arel Üniversitesi Öğrencilerine Seocu.com’dan Ücretsiz SEO Eğitimi
Üniversiteler dijital pazarlama ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) konularında, alanında uzman eğitmenleri ve yöneticileri, öğrenciler ile buluşturuyor. Bunun en son örneğini; Temel SEO Teknikleri Sertifika Programı ile Arel Üniversitesi gerçekleştirdi.
Üniversitelerin kariyer birimlerinin, gayretli ve özverili çalışmalar yürüterek düzenlediği bu eğitimlere, öğrencilerden yüksek ilgi ve katılım geliyor.
SEO Nedir?
“SEO kelimesi, Search Engine Optimization ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı, arama motoru optimizasyonu olarak ifade edilmektedir. SEO çalışmasını inceleyecek olursak, isminden de anlaşılacağı üzere, internet projelerinin arama motorlarına, belli başlı kurallar ile uygun hale getirilmesi ve sitelerin aramalarda üst sıralara çıkmasını sağlayan bir çalışma olarak nitelendirebiliriz.”
Temel SEO Teknikleri Sertifika Programı Detayları
Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesinde gerçekleşecek olan eğitim, Seocu.com yöneticisi Volkan SUCU tarafından verilecek. Katılımcı sayısı 50 kişi olarak belirlenen eğitim, 01-08 Aralık tarihlerinde tüm bölümlerde eğitim gören öğrencilere açılmıştır. Eğitim duyurusunun yapıldığı hafta 50 kişilik kontenjanın dolması üzerine, yedek kayıtların alındığını ve kayıtların halen devam ettiğini söyleyebiliriz.
SEO Nedir?
SEO’nun Amacı
Site İçi Optimizsayonlar
Metin Optimizasyonu
Anahtar Kelime Araştırması
Görsel Optimizasyonu
Meta Etiketleri
URL Kontrolleri ve Kopya Sayfalar
Google Parametreleri
Kullanıcı Deneyimi (UX)
Sayfa Hız Kontrolleri
Robots.txt Kullanımı
Site Haritası
404 Sayfası
Site Dışı SEO
Backlink Nedir?
Backlink Çeşitleri
Doğru ve Yanlış Backlink Teknikleri
Sosyal Medya ve Arama Motoru Optimizasyonu
SEO Araçları
Google Analytics
Google Search Console
SEOCU.COM Site Analiz Aracı
Bu Eğitimi Kimler Almalı?
SEO konusu aslında birçok alana hizmet eden ve dokunan bir konu olması nedeniyle, bu alanda bir sınırlama yapmak zor. Konunun derinine inersek, üniversite öğrencileri hangi bölümü okurlarsa okusunlar, arama motoru optimizasyonunu tekniklerine hakim olmaları, hem iş bulma konusunda kolaylık sağlayacak, hem de kendi işini yapacağı zaman işini geliştirme konusunda bir adım ileride olacaktır.
Günümüzde ürün ve hizmet satışlarının büyük bir kısmı internetten gerçekleşmesi nedeniyle, hemen hemen her sektör artık Google’da yer alma gayretinde. Üniversitelerde bu eğitimleri genel katılım olarak tüm öğrencilere sunuyor ve kariyerlerinin gelişimine katıda bulunuyor.
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