Arel Üniversitesi Öğrencilerine Seocu.com’dan Ücretsiz SEO Eğitimi

Üniversitelerin kariyer birimlerinin, gayretli ve özverili çalışmalar yürüterek düzenlediği bu eğitimlere, öğrencilerden yüksek ilgi ve katılım geliyor.

SEO Nedir?

“ SEO kelimesi, Search Engine Optimization ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı, arama motoru optimizasyonu olarak ifade edilmektedir. SEO çalışmasını inceleyecek olursak, isminden de anlaşılacağı üzere, internet projelerinin arama motorlarına, belli başlı kurallar ile uygun hale getirilmesi ve sitelerin aramalarda üst sıralara çıkmasını sağlayan bir çalışma olarak nitelendirebiliriz.”

Temel SEO Teknikleri Sertifika Programı Detayları

Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesinde gerçekleşecek olan eğitim, Seocu.com yöneticisi Volkan SUCU tarafından verilecek. Katılımcı sayısı 50 kişi olarak belirlenen eğitim, 01-08 Aralık tarihlerinde tüm bölümlerde eğitim gören öğrencilere açılmıştır. Eğitim duyurusunun yapıldığı hafta 50 kişilik kontenjanın dolması üzerine, yedek kayıtların alındığını ve kayıtların halen devam ettiğini söyleyebiliriz.

Eğitim İçeriği

SEO Nedir?

SEO’nun Amacı

Site İçi Optimizsayonlar

Metin Optimizasyonu

Anahtar Kelime Araştırması

Görsel Optimizasyonu

Meta Etiketleri

URL Kontrolleri ve Kopya Sayfalar

Google Parametreleri

Kullanıcı Deneyimi (UX)

Sayfa Hız Kontrolleri

Robots.txt Kullanımı

Site Haritası

404 Sayfası

Site Dışı SEO

Backlink Nedir?

Backlink Çeşitleri

Doğru ve Yanlış Backlink Teknikleri

Sosyal Medya ve Arama Motoru Optimizasyonu

SEO Araçları

Google Analytics

Google Search Console

SEOCU.COM Site Analiz Aracı

Bu Eğitimi Kimler Almalı?

SEO konusu aslında birçok alana hizmet eden ve dokunan bir konu olması nedeniyle, bu alanda bir sınırlama yapmak zor. Konunun derinine inersek, üniversite öğrencileri hangi bölümü okurlarsa okusunlar, arama motoru optimizasyonunu tekniklerine hakim olmaları, hem iş bulma konusunda kolaylık sağlayacak, hem de kendi işini yapacağı zaman işini geliştirme konusunda bir adım ileride olacaktır.

Günümüzde ürün ve hizmet satışlarının büyük bir kısmı internetten gerçekleşmesi nedeniyle, hemen hemen her sektör artık Google’da yer alma gayretinde. Üniversitelerde bu eğitimleri genel katılım olarak tüm öğrencilere sunuyor ve kariyerlerinin gelişimine katıda bulunuyor.



